Manu Gavassi posa de biquíni nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 07:55 | Atualizado 11/12/2020 07:56

Rio - Manu Gavassi resolveu dar uma sensualizada nesta quinta-feira e postou no Instagram uma foto em que aparece de biquíni, fazendo uma selfie no espelho. A imagem rendeu vários elogios à atriz, que não costuma postar esse tipo de foto mais ousada nas redes sociais.

"Meu Deus", comentou Rafa Kalimann, que participou com Manu do "BBB 20". "Que bronze", disse a atriz Letícia Colin. "Deve ser horrível dormir sem mim", disse um seguidor, fazendo uma referência a música de mesmo nome de Manu Gavassi. "Que perfeição", disse outra admiradora.

De acordo com o colunista Leo Dias, do "Uol", Manu Gavassi testou positivo para covid-19. No entanto, a assessoria da atriz nega a informação. "Voltou para São Paulo por conta do recesso", disse à "Quem". Ainda segundo Leo Dias, outros integrantes da série "Maldivas" também foram diagnosticados e as gravações teriam sido paralisadas e só retornariam em 2021.