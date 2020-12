Aline Riscado posa em piscina no México Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 12:20 | Atualizado 11/12/2020 12:27

Rio - Aline Riscado, de 33 anos, deixou seus seguidores do Instagram babando, nesta sexta-feira, com mais uma foto de sua viagem a Tulum, no México. Na imagem, a ex-dançarina do Faustão aparece de biquíni e mostra o bumbum à beira da piscina.

fotogaleria

Publicidade

"É tanta informação estar nesse quarto que fica até difícil captar em clique. Mar, verde, piscina aquecida no quarto, piscina embaixo do quarto... eu só agradeço pela oportunidade de estar aqui!", escreveu a modelo na legenda da foto.

Tulum está entre os destinos queridinhos dos famosos, ao lado das Ilhas Maldivas e Dubai. Celebridades como Whindersson Nunes, Agatha Moreira, Luiza Sonza e Luan Santana já estiveram em Tulum só neste ano.