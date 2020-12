Bruno Miranda, o Borat Reprodução do Instagram

Por O Dia

Após ser baleado numa briga de trânsito, Bruno Miranda, o Borat do programa "Amor & Sexo", da Globo, recebeu alta do hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, desde o dia 25 de novembro. Feliz com sua recuperação, o ator celebrou a vida e sua saúde com uma foto no Instagram.



"Hoje é um dia muito especial, tive alta do hospital! Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, pelo dom da minha vida! E agradecer também aos bombeiros que me socorreram, às pessoas que me ajudaram até o socorro chegar, aos médicos que me operaram e acompanharam, aos diretores do Hospital, aos enfermeiros que cuidaram de mim, às meninas da copa, aos rapazes da limpeza, aos maqueiros... Enfim, a todos!", escreveu Bruno, na legenda de uma foto. "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta". finalizou ele, referenciando a personagem Clara, interpretada por Bianca Bin na novela "O Outro Lado do Paraíso".

Bruno estava internado desde o dia 25 de novembro, quando foi baleado em uma confusão no trânsito. Ele tentava socorrer uma vítima de um acidente no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele foi atingido no abdômen e passou por uma cirurgia de emergência.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar esclarece que informações preliminares dão conta de que um policial militar se envolveu em uma briga de trânsito e efetuou disparo de arma de fogo na Rua Maurício da Costa Faria, no Recreio dos Bandeirantes, no dia 25 de novembro", dizia a nota da PM.