Duda Reis Reprodução do Instamgra

Por MH

Publicado 13/12/2020 18:12

Duda Reis provou que está com tudo em cima. Neste sábado, a noiva de Nego do Borel resgatou o clique de uma viagem que fez para as Ilhas Maldivas e impressionou os seguidores do Instagram ao posar deslumbrante em cima de uma bicicleta.



Num cenário paradisíaco, Duda arrancou suspiros suspiros dos internautas ao exibir suas curvas perfeitas, a bordo de um biquíni verde. "Que mulher linda", se derreteu uma seguidora nos comentários da publicação.

Duda Reis esbanjou amor pelas redes sociais na noite da última quinta-feira, após publicar um clique especial com o noivo, Nego do Borel. Os pombinhos que estavam curtindo férias nas Ilhas Maldivas posaram para um registro em cenário deslumbrante enquanto andavam de bicicleta.