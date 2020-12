Luana Piovani Reprodução de vídeo

Por O Dia

Luana Piovani, que vive em Portugal com os filhos, Dom, Bem e Liz, diz que as regras de lockdown — em que a circulação e a abertura de estabelecimentos são limitadas — está "bem chata". "Como está o lockdown aí? Aqui está chato, bem chato. Mas sigamos", disse em vídeos postados no Instagram. "Vim desejar uma boa semana para vocês porque vou gravar como uma louca", acrescentou.



Ela ainda acrescentou que por conta das gravações de uma série que está rodando no país, ela anda meio sumida das redes sociais. "Estou adorando que vocês estão me achando misteriosa e sumidinha. Pela primeira vez na vida, né? Estou achando bom". Vale lembrar que a atriz pegou a Covid-19, em outubro, e teve que ficar isolada durante 25 dias em sua casa, sem poder ver os três filhos, frutos do antigo casamento da atriz com o surfista Pedro Scooby.