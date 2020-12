Angélica e Luciano Huck Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 14/12/2020 13:53

fotogaleria São Paulo - Angélica vive um romance com Luciano Huck há 16 anos. A apresentadora conheceu o marido durante as gravações do filme "Um Show de Verão", em 2004. Em entrevista ao Gshow, nesta segunda-feira, a loira disse acreditar que se aproximou do pai de seus filhos pelo fato de ambos terem a mesma profissão.

"Com certeza! Nos aproximamos por causa da televisão, do cinema, das artes", pensa. Angélica também falou que não sentia nada de especial por Huck antes de conhecê-lo pessoalmente. Ela explicou que foi quem o apresentador é longe das câmeras que a conquistou.

Publicidade

"Não me aproximei dele pelo que conhecia da televisão ou da imagem que existia. Só comecei a querer alguma coisa com o Luciano depois que o conheci fora disso, aí me encantei pela pessoa mesmo, não pelo artista. O artista eu admiro, sempre admirei, mas não foi o que me chamou atenção", revela.