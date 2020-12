Marcelo Serrado perde 6 kg Reprodução Internet

Rio - Marcelo Serrado está mais magro. O ator de 53 anos perdeu 6 kg com a ajuda do personal trainer Ricardo Lapa, que falou sobre o progresso do ator nas redes sociais.

"Ele começou a fazer o 'treino do homem moderno', um treino para quem não quer virar um gigante e, sim, dar aquela 'secada'. O cara perdeu 6 kg e ganhou 2 kg de massa magra", disse o profissional nas redes sociais ao postar a transformação de Serrado.

