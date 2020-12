Fiuk, Hugo Bonemer e Cleo rodam cenas de filme em Santa Teresa, no Rio Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 09:52

Rio - Cleo e Fiuk rodaram cenas do filme "Quem matou Antuérpia Fox" ao lado de Hugo Bonemer, na noite desta segunda-feira, em Santa Teresa, no Rio. Fábio Jr., pai de Cleo e Fiuk, também está no elenco. Esta é a primeira vez em que os três trabalham juntos.

Silvero Pereira, Sergio Guizé, Vera Fischer, Kaysar Dadour, Stênio Garcia, Carla Cristina e Cris Vianna também estão no elenco do longa-metragem, que tem produção de Cleo.