Rio - A peça "Nesta Data Querida", que tem texto inédito de Gustavo Pinheiro e direção de Victor Garcia Peralta, entra em sua última semanas. A obra será transmitida em tempo real, direto do palco do Teatro Petra Gold, via Zoom.

Depois de meses distantes por conta da pandemia, quatro grandes amigas dos tempos da faculdade se reencontram na festa de aniversário de três anos da filha de uma delas, em um playground.

Elisa Pinheiro interpreta Mariana, a culpada mãe da aniversariante, executiva que se vê engolida pela missão de dar conta do mundo com dois filhos; Daniela Fontan é Tatiana, a amiga que não quer ter filhos; Juliana Guimarães é Juliana, a amiga lésbica cheia de dúvidas sobre a maternidade; e Vilma Melo é Luciana, a mãe natureba e zen que aparentemente – apenas aparentemente – leva os filhos numa boa.

Escrita originalmente em 2016, Pinheiro convidou as escritoras Melina Dalboni e Luisa Prochnik a colaborarem nas adaptações do texto original ao atual momento de pandemia. “Luisa e Melina são mães, casadas, profissionais ativas, e acho essa troca muito rica para o resultado final do espetáculo”, afirma o autor, que se interessou pelo tema da peça convivendo com sobrinhos e afilhados. “Muitas amigas me confessam, no conforto da intimidade, o que se esconde atrás da vida pseudo feliz das redes sociais e eu sempre achei que falar sobre isso no palco poderia ser muito libertador”, explica Pinheiro.



Serviço:



“Nesta Data Querida”



Texto: Gustavo Pinheiro (colaboração: Luisa Prochnik e Melina Dalboni)



Direção: Victor Garcia Peralta



Com: Daniela Fontan, Elisa Pinheiro, Juliana Guimarães e Vilma Melo (stand in: Leticia Machado)



Iluminação: Ana Luzia de Simoni



Cenário: Julia Deccache



Figurinos: Tiago Ribeiro



Temporada: 05 a 20 de dezembro (sábados e domingos, às 17h)



Duração: 60 minutos



Gênero: Comédia / Classificação etária: 12 anos



Ingressos: a partir de R$20,00 (online)



Plataforma de venda: www.sympla.com.br