Temporada de Verão Daniel Chiacos / Netflix

Por O Dia

Rio - A temporada mais quente do ano já começou na Netflix e o point dessa vez é o Hotel Maresia, em uma ilha paradisíaca. É lá que a destemida Catarina (Giovanna Lancellotti), a perspicaz e irreverente Yasmin (Gabz), o sonhador Diego (Jorge López) e o veterano do staff, Miguel (André Luiz Frambach), se conhecem enquanto encaram um verão trabalhando no resort de luxo.