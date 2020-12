Cascão Divulgação

Por O Dia

Rio - A Turma da Mônica foi uma das homenageadas pelo Twitter no Best of Tweets 2020, lista com as empresas que se destacaram pela produção de conteúdo na plataforma. A marca recebeu menção honrosa na categoria #PROPÓSITO com a campanha do personagem Cascão lavando as mãos contra o coronavírus. A rede social teve como objetivo elencar marcas que, por meio de suas campanhas nessa mídia, conseguiram impactar positivamente a vida das pessoas. Todos os Tweets, marcas e campanhas em destaque foram escolhidos pelo time do Twitter Next, que avaliou o impacto, relevância e pertinência dos conteúdos à plataforma.