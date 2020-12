Pocah Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 13:59 | Atualizado 15/12/2020 14:05

Rio - Pocah, de 26 anos, falou sobre a descoberta de sua sexualidade quando era adolescente em bate-papo com Bianca Andrade, a Boca Rosa. A cantora contou que achava que não sentia atração por homens. "Eu achava que nem gostava de homem. Não sentia atração alguma. Até que rolou de eu ficar com o primeiro cara que fiquei na vida e pensei, 'gosto dos dois'", disse Pocah.

Atualmente, Pocah está noiva de Ronan Souza e revelou que não fica mais com mulheres. "Eu não fico mais com mulheres. A gente não tem um relacionamento dessa forma", disse. "Mas eu acredito que eu ainda sou bissexual, a partir do momento em que sinto atração por ambos", completou.

O irmão de Pocah, Vinny, foi o responsável por contar para a mãe da cantora sobre a sexualidade dela. "Eu falei uma parada dele, ele virou e disse 'Viviane [nome verdadeiro de Pocah] é sapatão'. Ela perguntou se eu namorei mulher e eu falei: 'aconteceu'".