Maiara arrasa em ensaio sensual

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 14:36

Maiara, da dupla com Maraisa, atiçou a curiosidade dos seguidores nesta terça-feira. A cantora publicou no Stories, do Instagram, um vídeo beijando um homem, mas não mostrou o rosto dele.

Na imagem, a sertaneja ainda escreveu uma legenda romântica: "Bom dia apaixonado de quem não saiu da cama ainda".









Logo os fãs acharam que se tratava de Fernando Zor, com quem Maiara teve um relacionamento de reatar e separar por mais de seis vezes.