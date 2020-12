Bianca Andrade, a Boca Rosa reprodução do instagram

15/12/2020

Bianca Andrade contou uma história divertida que passou com Felipe Neto. Em um episódio do seu programa, "Boca a Boca", a influencer confessou que já foi apaixonada pelo youtuber e que, inclusive, pagou um mico quando o encontrou pela primeira vez.

"Eu tiha uns 14 anos. Era um crush platônico. Eu estava passando por Laranjeiras, olhei e o vi com os 'óculinhos' dele", contou Bianca.

"Eu não tinha câmera no celular e gritei, 'Felipe'. Parei a gravação. Disse, 'sou muito sua fã, mas meu celular não tem câmera. Você pode tirar uma foto com a sua e me mandar pelo Facebook?'. Ele disse, 'sim'. Estou esperando essa foto até hoje", disse, rindo.

Bianca ainda disse que mandou várias mensagens pelo Facebook para Felipe Neto cobrando a foto, mas nunca teve resposta. "Eu vou achar um print disso. Hoje o Felipe é um amigo e não tem mais nada. É uma vergonhinha que a gente passa", disse.