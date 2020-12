Cleo posa com body cavado e arranca suspiros de seus seguidores Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 20:05 | Atualizado 15/12/2020 20:06

Cleo abriu o jogo sobre a vida íntima e falou sobre sua experiência com sexo a três. Em uma entrevista ao canal do YouTube de Theodoro Cochrane, a atriz contou que já foi para a cama com dois homens ao mesmo tempo.

"Lembro de sempre o 'trisal' ser duas mulheres um homem. E eu tinha tido experiências com dois homens. As pessoas falavam 'ai, mas homem pegando homem'. Então perguntava: 'Por que mulher pegando mulher é sexy e homem pegando homem não é?", disse.

"Os homens geralmente dizem que um não encosta no outro neste momento, mas sempre tem um 'fogo amigo'", explicou.