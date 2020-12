Iron Maiden será a atração principal da noite de abertura do Rock in Rio JOHN McMURTRIE / Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 09:13

Rio - A organização do Rock in Rio anunciou que o festival terá um dia completo dedicado ao Metal em 2021. Logo na primeira noite de evento, Iron Maiden será a atração principal do Palco Mundo, que contará também com uma abertura que promete deixar o público anestesiado com os solos do Sepultura em uma dobradinha inédita com a Orquestra Sinfônica Brasileira, no show intitulado "Sepultura in Concert".

O Palco Mundo traz, ainda neste dia 24 de setembro, todo o metal progressivo do Dream Theater e o thrash do Megadeth com Dave Mustaine. "2021 será um ano de grande relevância para o público, de reencontros e de busca por experiências inesquecíveis. Para isso, nada melhor do que um line up que acompanhe estas expectativas. Traremos dias memoráveis, que certamente ficarão na lembrança dos nossos visitantes, e que nos ajudarão a reconstruir um Brasil festivo e um Rio de Janeiro caloroso. Vamos retomar a essência e vocação da Cidade Maravilhosa em receber turistas. Estamos investindo em apresentações únicas para o Rock in Rio, que só poderão ser vividas na Cidade do Rock. A abertura com Sepultura e Orquestra Sinfônica dará o tom que nós cidadãos tanto precisamos, de nostalgia aliada a celebração pela reunião das pessoas em dias de paz", afirma Roberto Medina, presidente do Rock in Rio.

"Quando nos ofereceram a chance de voltar ao Rock in Rio e tocar na noite de abertura do ano que vem, é claro que todos concordamos imediatamente. Os fãs do Maiden sabem que este festival é muito especial para nós por causa de nossa longa história juntos. A vibração do Rio é única e a paixão da multidão nunca deixa de eletrizante. A turnê Legacy do ano passado foi muito divertida, vocês apenas terão que esperar e ver o que planejamos para a próxima vez. Tudo o que direi é - enquanto vocês nos quiserem (e Eddie), continuaremos voltando para ver vocês no Brasil!", diz Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden.

Rock in Rio Card será vendido em março 2021



A venda do ingresso antecipado, o Rock in Rio Card, que garante a entrada no evento antes mesmo de todas as atrações serem confirmadas, acontece no dia 9 de março do ano que vem. Assim como nos anos anteriores, a venda será online.



O Rock in Rio está marcado para os dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 01, 02 e 03 de outubro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.