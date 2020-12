Anitta: Made in Honório Divulgação / Netflix

Publicado 17/12/2020 16:12 | Atualizado 17/12/2020 16:15

Pelos Stories, do Instagram, Anitta falou sobre uma cena do "Made in Honório", seu documentário na Netflix, que tomou conta das redes sociais. Nas imagens, a cantora aparece xingando a equipe.

"Infelizmente [a cena] é real. Eu falei que na série eu mostrava qualidades e defeitos. Nessa cena, eu estou falando com meus sócios. São as pessoas que tenho para sair de mim, extravasar. São meus sócios há mais de sete anos. Nesse negócio, a culpa acabou caindo para mim, mas não foi bem assim a história. Eles inventaram um negócio de última hora, a gente não podia falar tanto do que realmente foi. A culpa caiu para dentro de mim, mas tudo bem!", disse.



Após o lançamento da série na quarta-feira, uma das cenas que viralizaram foi a de Anitta dando esporro nos funcionários após não ter gostado dos figurinos separados para o seu show. Com isso, ela começa a gravar um áudio para os colegas. "Tô cansada dessa palhaçada. Tô falando há uma ano dessa da p*** desse show. Não fizeram a cara*** do cenário, não mandaram pra p**** do resto da equipe. O garoto não sabia o que fazer com a p*** do look. Não tem nada pronto e quem resolve? Eu. Que enfio uma tora no meu c* e tenho que fazer sozinha. Agora eu quero falar pra vocês que vou enfiar no de vocês. Eu sou a p*** que pariu e o caral** de asa porque vocês não deixam eu fazer as coisas sozinha", explode a cantora.

Em outro momento, durante uma reunião, Anitta critica a ideia para o lançamento de uma campanha. "Pelo amor de Deus, gente. Rasga essa folha, joga ela fora. Isso aqui não existe. Quem teve essa ideia não sabe quem sou eu, não acompanha minha carreira. Rasga essa folha e joga no lixo, queima ela. Não. Péssimo!", grita a poderosa.

Nas redes sociais, o comportamento da "patroa", não passou despercebido. O público logo percebeu que as opiniões e o "temperamento forte" de Anitta podem ser enquadrados como assédio moral: prática em que há exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas.