Caetano Veloso Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 18/12/2020 09:07

Rio - O penúltimo fim de semana de 2020 chega para dar um fôlego extra nas últimas semanas de um ano tão atribulado. Na programação, não faltam opções de shows, teatro e, claro, as já tradicionais lives. Hoje, a funkeira Ludmilla se apresenta, às 18h - sem plateia - no Teatro Riachuelo. A apresentação tem transmissão ao vivo e gratuita pelo Youtube da Cielo.

fotogaleria



O sábado segue com mais programação especial. O grande destaque da noite é a live natalina de Caetano Veloso. O mestre da música brasileira se apresenta, às 21h, no Youtube.



E, para não ter desculpa, o festival Energia Para Cantar, que acontece no sábado e no domingo, traz shows para todos os gostos. Transmitido direto do Caminho Niemeyer, em Niterói, pelo Youtube da Enel Brasil, o evento virtual conta com as apresentações de Jota Quest, Melim, Nando Reis, Mart'nália, Xande de Pilares e Mumuzinho. O sábado segue com mais programação especial. O grande destaque da noite é a live natalina de Caetano Veloso. O mestre da música brasileira se apresenta, às 21h, no Youtube.E, para não ter desculpa, o festival Energia Para Cantar, que acontece no sábado e no domingo, traz shows para todos os gostos. Transmitido direto do Caminho Niemeyer, em Niterói, pelo Youtube da Enel Brasil, o evento virtual conta com as apresentações de Jota Quest, Melim, Nando Reis, Mart'nália, Xande de Pilares e Mumuzinho.

Publicidade

Programação

Sexta



Live da Ludmilla, às 18h - Youtube da Cielo

Live do Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Som+eu com Jorge Vercillo, às 19h - Youtube Som Mais Eu

Espetáculo de Ballet ‘Baile de Máscaras’, às 20h - Teatro Riachuelo (Ingressos: R$ 50)



Sábado



Live do Festival Energia Para Cantar com Jota Quest, Melim e Nando Reis, a partir das 17h - Youtube da Enel Brasil

Peça teatral ‘O Natal de Sol & Lua’, às 18h - Teatro Miguel Falabella (Ingressos: R$ 60)

Espetáculo de Ballet ‘Baile de Máscaras’, às 20h - Teatro Riachuelo (Ingressos: R$ 50)

Live Caetano Veloso, às 21h - Youtube

Live da Orquestra Petrobras Sinfônica com músicas do Coldplay, às 21h - Pela plataforma Eventim (Ingressos a partir de R$ 20)



Domingo



Live da Orquestra Petrobras Sinfônica com sucessos do Mundo Bita, às 16h - Pela plataforma Eventim (Ingressos a partir de R$ 20)

Live do Festival Energia Para Cantar com Mart’nália, Xande de Pilares e Mumuzinho, a partir das 17h - Youtube da Enel Brasil

Peça teatral ‘O Natal de Sol & Lua’, às 18h - Teatro Miguel Falabella (Ingressos: R$ 60)

Live especial de Natal em casa com Isabela Fogaça, às 20h - Pela plataforma ShowIn (Ingressos: R$ 20)