Paula von Sperling é acusada de usar Photoshop em imagem à beira da piscina Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:55 | Atualizado 17/12/2020 16:58

Rio - A ex-BBB Paula von Sperling, vencedora do "BBB 19", postou uma foto em que aparece de biquíni à beira da piscina no Instagram, nesta quinta-feira. Paula recebeu vários elogios pela imagem, mas também houve quem apontasse que a foto foi editada.

fotogaleria

Publicidade

"Só dá uma ajeitada no dedão da cintura, seu corpo é tão lindo. Para quê photoshop com erro tão grotesco? Não vende uma imagem que não é verdadeira. Você não precisa disso", disse uma seguidora. "Você é linda, a foto está muito linda, porém não há necessidade de colocar photoshop no quadril", disse outra pessoa.

Realmente, na imagem, é possível ver que Paula aparece sem o dedão em uma das mãos.