Cenas de Um Pr Divulgação / Amazon Studios

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 18:40

Rio - O Amazon Prime Video divulgou nesta quinta-feira as primeiras fotos do filme "Um Príncipe em Nova York 2", da Paramount Pictures. A esperada sequência da comédia "Um Príncipe em Nova York", com Eddie Murphy, será lançada mundialmente no Prime Video em 5 de março de 2021, em mais de 200 países e territórios.

Situado no luxuoso e país real de Zamunda, o recém coroado Rei Akeem (Eddie Murphy) e seu confidente Semmi (Arsenio Hall) embarcam em uma nova aventura hilária que os levará ao redor do mundo: de sua grande nação Africana ao Queens, bairro de Nova York - onde tudo começou.