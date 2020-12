Bacurau Reprodução

Por iG

Publicado 18/12/2020 15:06 | Atualizado 18/12/2020 15:07

Nesta sexta-feira (18) o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama , usou seu Twitter para divulgar as listas com seus filmes e séries favoritos do ano. Na lista de filmes, Obama incluiu o brasileiro "Bacurau", dirigido por Kleéber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.

Na publicação, ele escreveu: "Como todo mundo, nós ficamos muito presos em casa neste ano e, com o streaming borrando ainda mais os limites entre filmes de cinema e filmes de televisão, ampliei a lista para incluir narrativas visuais de que gostei este ano, independentemente do formato".



Um dos diretores do filme, Kléber Mendonça Filho, compartilhou o tweet em seu perfil. "Grato", escreveu.