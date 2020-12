Vai Que Cola Juliana Coutinho/Divulgação

Por Juliana Pimenta

Publicado 21/12/2020 08:00

Rio - Sucesso no Multishow, o ‘Vai Que Cola’ prepara sua estreia na TV aberta. A partir desta segunda-feira, a sexta temporada do humorístico começa a ser exibida na Globo, de segunda a sexta, após o 'Jornal da Globo'. Aliás, com o início do verão, a série chega no momento certinho.

Os personagens saem do Méier e viajam para Praia Grande, no litoral de São Paulo. Enquanto curtem as férias, descobrem que não vão poder voltar ao Rio porque a pensão foi interditada. É claro que a confusão é garantida. Ah, e para melhorar (ou piorar), Terezinha (Cacau Protásio) simula uma gravidez e faz mistério sobre a identidade do pai.



Confira a opinião dos atores sobre a chegada da série à Globo e os destaques da temporada.

Luis Lobianco (Reginel)

"Recebi a notícia com muita alegria. O 'Vai Que Cola' é um programa muito popular há anos e tem a capacidade de falar com diferentes públicos. Eu sempre gosto de sentir que meu trabalho está na boca do povo. É demais pensar que na TV Globo vamos potencializar essa história. Gravamos a sexta temporada no ano de 2018 enquanto eu fazia a novela 'Segundo Sol' paralelamente. Era uma correria, praticamente sem folga, mas valeu muito a pena. Tenho as melhores recordações!"

Fiorella Mattheis (Velna)

"Fiquei bastante animada e surpresa. A gente sempre comentava nos bastidores que o 'Vai Que Cola' seria muito legal na TV aberta e que bom que esse dia chegou, um verdadeiro presente de natal. Só assim para levar um pouco mais de leveza neste momento difícil que estamos passando. A temporada foi incrível e me diverti bastante, foi muito prazeroso fazer parte desse projeto e de estar ao lado desse time, afinal para mim foram seis temporadas e dois filmes"

Cacau Protásio (Terezinha)

“Fico muito feliz de estar de volta à TV Globo com o ‘Vai que Cola’, que é um grande sucesso da TV fechada agora chegando na TV aberta. Essa temporada que se passa em Praia Grande é muito divertida porque trouxe um frescor para o programa, foi muito bom. As gravações foram muito divertidas, com muitas participações especiais, tenho certeza de que todos irão se divertir muito”

Marcelo Médici (Sanderson)

"Ficamos todos muito felizes, pois acreditamos que a grande função da arte é se comunicar! Quanto mais gente tiver acesso a alegria que é o ‘Vai Que Cola’, melhor! A sexta temporada é a minha favorita, até porque acredito que a ideia da temporada veio de lembranças que eu tinha das minhas férias em São Vicente, na região metropolitana da Baixada Santista. Contei muitas histórias sobre essas recordações nos bastidores, lembrava de muitos lugares e hábitos dessas temporadas que passei por lá... minha tia tinha um apartamento de veraneio, e meu sonho era morar ali, de frente pro mar! João Fonseca, um dos diretores do programa nasceu em Santos, e sabe exatamente como é essa questão do paulistano que vai passar ‘férias’ em Santos! O apartamento fica fechado, sempre que a gente chegava tinha uma surpresa, um chuveiro queimado, uma geladeira que dava choque, uma torneira com vazamento, rs..."