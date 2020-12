Antonia Fontenelle Reprodução

Antonia Fontenelle usou os Stories, do Instagram, para reclamar do aumento da conta de luz e de água deste mês.

Nos vídeos, ela mostrou os preços da cobrança e questionou o motivo dos aumentos. "Olha o que eu falei. De conta de luz mês passado foi R$ 600. Olha aqui, R$1.129. Agora pasmem com a água desse mês [R$ 1.089]. Eu vou mostrar pra vocês o valor do mês passado. A medição é do 2 [fevereiro] de 2021. Como, se a gente ainda nem chegou em janeiro?".

"Aí eu pergunto para vocês: como que uma conta pula de R$ 146 para R$ 1.089 sendo que não mudou em nada, não alterou em nada o movimento da casa? Eu não pago", disse.