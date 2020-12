Mel Maia Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 18/12/2020 19:11 | Atualizado 18/12/2020 19:13

Nesta quinta-feira (17), dia em que seu ex-namorado, o ex-jogador do Fluminense João Pedro — que migrou para a Inglaterra e acertou com o Watford por cerca de 4 milhões de euros — apareceu trocando alianças com a influenciadora Carol Assis, em uma cerimônia realizada no civil e voltada apenas para familiares, Mel Maia não tocou no assunto, apesar de seu nome ter ficado entre os mais comentados do Twitter. No entanto, a atriz da Globo não ficou off das redes sociais, não.

Em uma de suas aparições no Instagram Stories, Mel falou sobre o novo single de Emilia Pedersen e da transmissão que fará com a cantora dinamarquesa nesta sexta-feira. "Não sei se vocês já conhecem a Emilia Pedersen. Conheci o som dela há pouco tempo, e ela é muito talentosa, sua voz é maravilhosa e encantadora. "A Emilia vai lançar 'Missing Myself' em todos os aplicativos de música, e eu vou fazer uma live às 21h30. Quero todos vocês ligadinhos", disse, pouco antes de exibir um dos trechos do videoclipe.

"Missing Myself" é a nova aposta autoral de Emilia Pedersen, que já declarou amar a cultura brasileira. A faixa chega às plataformas digitais quase dois meses após o lançamento de "Skyline", que teve mais de três milhões de views no YouTube e versão eletrônica, com assinatura de Bruno Martini, DJ que está por trás da remixagem de "911", de Lady Gaga. Soma-se a isso a colocação no ranking das "10 mais tocadas" na categoria pop internacional, segundo levantamento da Crowley.