Panetone de Ninho com Nutella Divulgação

Por Aventuras maternas

Publicado 18/12/2020 19:28

Em 2020, mulheres empreendedoras investiram na gastronomia e no lado doce da vida e levaram alegria e afeto para adultos e crianças do Rio e de Niterói. Com apresentações pelo Instagram, elas aproveitaram as mídias sociais ao longo do ano para mostrar seus cardápios cobertos de cor, sabor e apresentações cuidadosas. Há poucos dias do Natal selecionamos algumas delícias que chamaram atenção e que podem ser degustadas e compartilhadas nos lanches, na Ceia natalina e até mesmo enviadas para familiares, amigos e pessoas queridas.

fotogaleria

Publicidade

Confira abaixo as dicas e aproveitem para conhecer mais o trabalho delas pelo Instagram:



1. Que tal uma casinha de biscoitos personalizada, pirulitos de biscoitos de Papai Noel e outros personagens ou os tradicionais gingerbreads? Essas são a aposta da Biscoitino. Valores sob consulta.

Encomenda: @biscoitino



2. Uma ideia para presentear crianças que estão distantes ou também para animar manhãs ou tardes natalinas são as cestas da Siscestas. São várias opções, mas o destaque vai para a opção kids, que contém um boneco de pano, uma árvore de brownie, um panetone com ganache e confeitos para enfeitar, pães de mel em cubos, balas de goma e biscoitos personalizados, palitinhos de queijo, um suco de uva integral, uma toalha para o lanche e um pinheirinho natural. Valores a partir de R$250.

Encomenda: @siscestas



3. Rabanada recheada com Nutella e salpicada com leite Ninho. Já pensou nisso? A Doces da Rosaline teve essa ideia e muitas outras, como os panetones super recheados, inclusive opções salgadas com bacalhau ou queijo e presunto e ainda taças natalinas gigantes que servem toda a família com chocolate e morangos. Valores entre R$9 e R$180.

Encomenda: @docesdarosaline



4. Um doce francês com base de biscoito "sablé" crocante, caramelo caseiro cobertura de chocolate. Já pensou na cremosidade? Assim é o Crochomelo, que encanta em caixas natalinas com 12 unidades, ideais para presentear. A partir de R$28.

Encomenda: @crochomelo.docinho



5. Queijos, geleias, salames, presuntos, biscoitos amanteigados. A Carro de Minas entregou esses mimos da roça ao longo de todo o ano e para o Natal aposta em tábuas preparadas com frutas e frios para presentear. A partir de R$77.

Encomenda: @carrodeminas



6. Croissants de damasco com queijo e frango com ameixa, mini quiches de bacalhau, peito de peru ou queijo com cebola são as dicas para deixar o lanche de Natal mais prático. Basta colocar no forno por poucos minutos e ter o salgado pronto para servir. Pacote com 6 unidades a partir de R$30,78.

Encomenda: @deliciasdoforno.oficial



7. A rede de padarias com franquia em Niterói, Pão e Cia Niterói lançou um cardápio de Natal com opções de salada, empadões e tortas salgadas, rabanadas de forno, bolo de Natal, panetone e outros itens. A partir de R$15 (6 rabanadas).

Encomenda: @paoecianiteroi



8. A Rohana's Confeitaria investiu numa cardápio riquíssimo de panetones recheados, com destaque para o de red velvet com recheio de ganache de cream cheese e cobertura de chocolate branco e também o de crème brulée, o de pistache com limão siciliano, além do tradicional com cobertura de merengue suíço. A partir de R$45.

Encomenda: @rohanasconfeitaria



9. A aposta da Di Milla Confeitaria é a cesta natalina com panetone, balas de brigadeiro, brownies e brigadeiros ou as caixas e latas personalizadas contendo pães de mel, bombons decorados e outras delícias. Cada doce criado pela confeiteira Camila Fonseca é embalado com carinho em caixas e latas cartonadas desenvolvidas por sua mãe, criadora da empresa Mimos da Monica. A partir de R$30.

Encomendas: @dimilla_confeitaria



10. Pães de mel decorados e super recheados são a marca do trabalho da Betta Rocha Doces. Para o Natal, eles são embalados em caixas natalinas e funcionam como sugestão de presente para amigos e familiares. Outra opção para ceia é o bolo de pão de mel. A partir de R$25.

Encomendas: @bettarochadoces



11. Para o Natal, a Dociê Confeitaria criou um cardápio que vai desde o famoso gingerbread, o biscoito de gengibre, passando por cookies, brownies, trufas, brownietones e chocotones até caixinhas com pães de mel, brownies e docinhos. E para as crianças, ainda tem o kit confeiteiro com certificado, massa de biscoito, cortadores e confeitos para a garotada se divertir. A partir de R$6 (browninho)

Encomendas: @docieconfeitaria_