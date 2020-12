Por iG

Publicado 18/12/2020 21:21 | Atualizado 18/12/2020 21:23

Durante entrevista ao 'Balanço Diário', da TV Diário do Sertão, nesta sexta-feira (18), Mara Maravilha criticou a postura de Xuxa Meneghel pelos ataques feitos a pastores. "Acho muito desrespeitoso quando uma pessoa pública, que forma opinião, perde todos os seus valores", disse a apresentadora do SBT.

"Quem for inteligente sabe a quem estou me referindo. Não vou generalizar e dizer que 'muitos padres', 'muitos pastores', 'muitos bispos', 'muitos religiosos' deveriam ser presos. Acho leviano quando uma pessoa com o poder de formação de opinião generaliza, falando de uma classe de pessoas religiosas", continuou Maravilha.Ela ainda disse que Meneghel não teria moral para generalizar os religiosos. "Você vai ver o histórico de fé da pessoa, e é um histórico que tem uma relação profunda com o maior charlatão que o país teve, que desmoralizou o nome do nosso país no exterior, o João de Deus. Acho tão cretino que a pessoa fala e esquece de sua vivência espiritual", disse.Xuxa Meneghel de fato frequentou o centro de João de Deus no passado , quando procurava tratamento para a mãe, que sofria com Mal de Parkinson. Mas, recentemente, ela se desculpou publicamente por ter divulgado o trabalho do médium, que está preso depois de ter vários escândalos sexuais expostos."Graças a Deus, eu não sou a Xuxa, mas tudo o que tiver de ser será. Não sou anja, não sou rainha, mas sou Maravilha. Aceita que dói menos", finalizou Mara Maravilha na live, que você confere completa abaixo: