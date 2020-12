Por iG

Publicado 19/12/2020 21:14 | Atualizado 19/12/2020 21:15

A modelo e ex-A Fazenda 12 Raissa Barbosa postou em seus stories do Instagram alguns vídeos em que afirma estar passando mal antes da gravação do programa Hora do Faro . “Acho que é psicológico", disse aos seguidores.

“Vocês estão reclamando que eu não estou fazendo stories, mas eu tô mal para caramba”, começou a dizer Raissa para os fãs. “Eu tô tonta com enjoo de novo, passando muito mal, minha cabeça tá explodindo”, descreveu aos seguidores.No momento em que gravava os vídeos, ela esperava ser chamada para sua participação no programa Hora do Faro. “To aqui nessa bagunça, no camarim, esperando a hora da comida, a hora de gravar”, disse, em tom de desconforto.Depois ela justificou que os sintomas poderiam ter a ver com fome ou com psicológico, assunto sobre o qual Raissa fala abertamente já que tem Síndrome de Borderline .Mesmo com dores, ela postou uma foto durante a gravação que agradou aos fãs. “Gostaram do meu look?”, perguntou aos fãs, que responderam com elogios e de maneira encorajadora. “Você não tem nenhum defeito?”, perguntou um fã. “Perfeita”, escreveu outra. Seu crush no reality, Lucas Maciel , também deixou um comentário: um emoji usando óculos de sol, sorrindo.