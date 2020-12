MC Rebecca mudou completamente o visual Reprodução Internet

Publicado 21/12/2020 10:03 | Atualizado 21/12/2020 10:17

Rio - MC Rebecca, de 22 anos, surpreendeu seus seguidores do Instagram ao aparecer com um visual completamente diferente. A cantora cortou os cabelos bem curtinhos e pintou os fios de louro. Em um vídeo no Stories, a funkeira aparece dançando de biquíni toda feliz com seu novo look. "Agora vou ter que ficar cortando toda semana", lamentou a cantora.

Recentemente, Rebecca também contou que colocou silicione nos seios. "Me sinto maravilhosa, né? Mudou muito, porque eu quase não tinha peito e agora eu tenho. Minha autoestima mudou muito", disse em conversa com os fãs no Instagram.