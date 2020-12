Gal Gadot Divulgação

São Paulo - O filme Mulher Maravilha 1984, estrelado por Gal Gadot, arrecadou US$ 38,5 milhões nos cinemas internacionais, sendo US$ 1,7 milhão, no Brasil, segundo a Variety. O lançamento na semana passada levou o filme para 32 mercados, incluindo a China, e mais de 30.000 telas. A maior parte da receita veio dos cinemas chineses.