Michel Teló faz declaração para os filhos, Melinda e Teodoro, no Dia dos Pais Reprodução do Instagram

Por Isabelle Rosa

Publicado 04/01/2021 07:00

Michel Teló é dono de uma voz que encanta. Pai de Melinda e Teodoro e marido de Thais Fersoza, o cantor também 'derrete' os internautas ao mostrar a família nas redes sociais. Ao DIA, ele fala sobre a experiência do 'The Voice Brasil' sem plateia, seu novo EP 'Pra ouvir no fone' e revela se pretender ter mais filhos. Confira!

fotogaleria

Publicidade

Esse ano o The Voice aconteceu de um jeitinho mais diferente devido a pandemia do novo coronavírus. Como foi viver essa experiência das gravações sem a presença da plateia?

Poder fazer um pouco do nosso ofício, em um projeto que eu amo tanto e que me deixa muito honrado em participar, é maravilhoso. É importante poder dar voz a alguns cantores nesse momento que está todo mundo em casa, levar alegria pra turma. Inclusive a gente mesmo subir no palco para cantar foi incrível.

Tem sido uma temporada diferente, mas de altíssimo nível, feita com muito amor de carinho.



Instruir seu time de maneira virtual deve ser um pouquinho mais complicado, não é? Antes vocês acompanhavam 'os ensaios', tinha aquela proximidade maior. Acabou sendo um desafio maior nessa temporada?

Sem dúvida, mas o nível dos participantes foi muito alto, e mesmo virtualmente é incrível poder conhecer tantos cantores talentosos.



Você lançou o EP "Pra ouvir no fone". É o seu trabalho mais intimista, Michel?

É um projeto que eu sonho há anos em fazer. Queria poder fazer um álbum diferente de tudo o que fiz na minha carreira e deixar uma mensagem e um acalento para o público. Venho pensando e compondo algumas músicas há anos, falar das coisas simples da vida, do que realmente importa.



O que te motivou a lançar esse trabalho este ano? A pandemia deu um empurrãozinho, já que foi um ano da gente olhar mais para si, para a família e sair do agito do dia a dia?

Tenho essas músicas há anos. “O Tempo Não Espera Ninguém”, por exemplo, eu compus há 04 anos, em um quarto de hotel, na estrada, quando a Thaís tava grávida da Melinda e me vieram esses pensamentos. Quando mostrei pro Teo, meu irmão e empresário, ele também estava escrevendo umas coisas e tinha tudo a ver com o meu pensamento. E nesse momento de pandemia, me deu uma vontade muito grande de gravá-las.



Você lançou "O tempo não espera ninguém" quatro anos depois de compor essa canção. Porque a demora?

Como eu disse, esse é um sonho antigo meu e senti que esse era o momento de lança-lo. Foi uma sintonia também com o Teo, que vinha sentindo e escrevendo muito sobre as mesmas coisas. Foi no tempo certo. Quero muito que as pessoas parem para ouvir mesmo e não seja somente um fundo musical. E esse momento é ideal para isso.



E o que o Michel ouve no fone?

Muita coisa. Ouço muito Beatles com as crianças em casa. Ouço John Mayer e, claro, os modões de Almir Sater....



E a Melinda e o Teodoro, hein, Michel. Eles chegaram a vazar uma música sua do novo trabalho. Isso acabou interferindo na agenda de lançamento?

Não. De maneira nenhuma. Foi algo espontâneo deles e decidi deixar. Eles têm ouvido as músicas do EP há muito tempo em casa. E foi natural Eu brinco que são os meus marqueteiros agora.



Os pequenos já demonstram gosto por música, Michel?

Eles são bem musicais, gostam de instrumentos, se interessam quando estou no estúdio que tenho em casa. E ouvimos muita coisa juntos em casa.



Publicidade

Você tem brincado muito com a Thais sobre 'fazer mais um gurizinho (a). É só brincadeira ou a intenção é real?

É só brincadeira. Nós gostamos muito de ficar grávidos, foi uma experiência incrível com a Melinda e o Teodoro, mas não está nos planos termos mais um filho.



E como foi passar esse ano mais próximo a sua esposa, filhos? Por um lado foi gostoso?

Desde março, estamos em casa direto e nos cuidando. Estamos levando muito a sério. Em um ano tão difícil para todos nós, a primeira coisa positiva disso tudo, foi eu poder viver intensamente com eles. Eu viajo muito. Minimamente eu fico fora sempre 3 dias da semana, fora os outros compromissos de trabalho. Então, ter mais tempo para estar com eles, dar banho, cuidar da casa, cozinhar pra eles, foi incrível.



Por outro, imagino que você esteja com saudade dos palcos, né? É muito difícil pra um artista ficar 'longe' de seu público, sua banda?

Claro. Desde criança eu vivo em cima do palco, toco profissionalmente desde os 12 anos. Sem dúvida, estar no palco, trocando energia com o público, faz muita falta. Tentamos criar alternativas para me aproximar do público, através das lives, das redes sociais, mas nada substitui o olho no olho, a presença, a vibração da turma em um show.



Muita gente também comenta sobre a sua boa forma e estilo. Quais são seus segredos de beleza, Michel?

Eu me cuido, me alimento bem, malhamos todos os dias em casa. Não tem segredo.



Como foi o Natal? O significado da data mudou depois que você teve filhos?

Acho que sempre muda né. A gente vê a esperança e a alegria nos olhos deles. Eles curtem montar a árvore com a gente, cantar músicas natalinas e as músicas de Jesus. É maravilhoso.



Quais são seus planos para 2021?

Vamos pensar em tudo com calma, planejar tudo no tempo certo e acreditar que em breve todos poderemos estar juntos.