Hot e Vic Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 17:02 | Atualizado 02/01/2021 21:06

Vic Carvalho, ex de Hot, da dupla com Oreia, usou o Instagram para falar sobre o relacionamento abusivo que teve com o rapper. Segundo a influenciadora digital, ela sofreu agressão, perseguição e violação de privacidade durante o namoro. Os casos foram denunciados na sexta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Segundo Vic, o cantor vasculhava o celular dela e tinha acessos de raiva quando encontrava conversas antigas. Além disso, ele chamava a ex de louca, mas mantinha contato com ela, inclusive, fazendo música para a moça. "A incoerência de chamar a ex que ele traiu de doente obcecada e nunca cortar relações com ela, inclusive, nutrir o sentimento fazendo música explicitamente direcionadas a ela, enquanto ela estava tentando sair desse processo. A incoerência de terminar comigo porque eu tomei cerveja de uma reunião de trabalho, enquanto ele podia virar noites bebendo em outra cidade em nome do trabalho. A incoerência de reclamar de eu trabalhar para a marca x, de achar que o dono estava me mascando, e depois fazer parceria com a mesma marca", desabafou.



Vic também disse que Hot a prendeu em casa, além de ter quebrado uma porta em cima dela. "A incoerência de poder me prender em casa várias vezes, de uma vez quebrar a porta do quarto que eu me tranquei, falando que se eu quisesse terminar ia ser "do jeito trágico", de me jogar no chão quando eu resolvi filmar a situação e bater minha cabeça na parede tentando pegar meu celular", falou Vic.

Publicidade

A influencer está grávida do rapper e disse que irá criar a filha para não "aturar esse tipo de situação". "Mas hoje tenho um motivo maior para bancar minha vontade de sair disso: minha filha será criada para não engolir essas situações de homem nenhum, qualquer que seja a reputação e a casca de desconstruído que ele carregue", citando a postura de Hot nos palcos e nas redes sociais.



Fim da dupla

Publicidade

O caso foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana. Com isso, Hot pediu desculpas pela situação no Instagram. "Sim, eu não tive um relacionamento saudável. Sim, eu fui ciumento, abusivo em vários momentos. Sim, eu não sou desconstruído. Sim, eu não desconstruí muita coisa que canto e que, de alguma forma, dissemino", disse.



Além disso, o cantor também explicou o motivo de ter demorado a se pronunciar. "Não quero me defender aqui, não é isso. Quero pedir desculpas a todas as pessoas que se decepcionaram, todas as pessoas que acompanham meu trabalho, amigos e família e principalmente a Vic por ter chegado nesse ponto. Demorei a vir aqui falar sobre tudo porque a situação tomou uma proporção muito grande que envolve uma gravidez e várias outras pessoas que desde ontem fiz questão de conversar antes de falar qualquer coisa aqui".



Publicidade

Hot também explicou que a situação irá se resolver e que Vic também foi abusiva. "Eu sei que não é esse pedido de desculpas que vai resolver pra ninguém, mas tudo vai se resolver, vocês podem ter certeza. Fui abusivo sim, tivemos sim uma relação abusiva. Uma relação que foi construída assim de ambas as partes e em várias situações isso saiu do controle com ciúmes, falta de respeito e comportamentos controladores. Há algum tempo isso não acontece. Não to aqui pra falar sobre o que foi abusivo da parte dela e são minhas atitudes que estão em discussão. Por isso vou me cuidar e continuar procurando ajuda, me focar principalmente no nascimento da minha filha e não ficar aqui me justificando como se tivesse justificativa".



Por fim, o cantor falou que não a agrediu e que este seria o fim da dupla com Oreia. "E nada do que eu disser vai me tirar a responsabilidade que eu tenho com isso tudo. Mas eu nunca agredi ninguém e ela sabe bem disso. Minha vida profissional não faz sentido mais. Hot e Oreia acabou por aqui".



Publicidade

Oreia defende Vic

Agora ex-dupla, Oreia se pronunciou sobre o caso e disse estar ao lado da influenciadora. "Antes de mais nada, não apoio nem concordo com essas atitudes dele, Vic tem meu apoio. Eu sempre falei com Hot que não gostava do relacionamento deles. Falava pra ele sobre como a relação deles me parecia estranha, ruim e doentia… falei não só uma, mas várias vezes. Não falava diretamente com ela porque não tinha intimidade o suficiente apesar de sermos amigos, mas sempre deixei claro que o relacionamento que os dois estavam não era saudável. Hot é meu amigo há muito tempo, não concordo com nada disso, mas como amigo eu preciso conversar e alertar ele sobre suas atitudes. Sim, atitudes inadmissíveis", explicou.