Big Brother Brasil Reprodução: TV Globo

Por iG

Publicado 02/01/2021 17:38 | Atualizado 02/01/2021 17:41

Na última sexta-feira (1), o perfil oficial do Big Brother Brasil afirmou que novidades sobre o programa, que deve começar no dia 25 de janeiro, serão divulgadas no próximo dia 8 . Nas respostas do post estava uma série de tuítes italianos que ameaçaram boicotar a próxima edição.



Entre os comentários, os italianos prometeram desfazer os casais mais amados pelo público brasileiro, votar pela permanência dos mais odiados e eliminar os favoritos para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.



Mas como essa briga começou? Acontece que os brasileiros estão de olho em um reality show de lá para ajudar uma brasileira que está confinada. Trata-se da modelo Dayane Melo, de Santa Catarina, que ficou famosa por participar de uma versão de Dança dos Famosos de lá. Agora ela é uma das participantes do programa Gran Fratello.



Fora da casa, a catarinense conta com a ajuda do público brasileiro para vencer a disputa; e parece que tem dado certo, porque Melo está fazendo os participantes italianos comerem poeira e saindo na frente.



Os brasileiros estão acompanhando a disputa assiduamente para garantir que a modelo saia vencedora. Além disso, os internautas também estão de olho nos ataques xenofóbicos que ela está sofrendo por sua nacionalidade. Um dos participantes chegou a fazer uma brincadeira com estupro em uma festa, em que Melo estava alcoolizada.



Por outro lado, alguns telespectadores estão criticando a modelo no programa afirmando que ela tem ações movidas por gordofobia, porque teria feito exaltação ao corpo magro, o que os internautas definiram como “body shaming”.



As ameaças dos italianos, no entanto, não abalaram os brasileiros, que responderam com muito deboche. “Vocês não têm nem força para manter o de vocês, imagina tirar os nossos”, escreveu um perfil. Outros aproveitaram para citar o recorde quebrado pelo público de mais de 1,5 milhão de votos, que foi reconhecido pelo Guinness como o maior número de votos que um programa de televisão já recebeu no mundo todo.