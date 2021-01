Rodrigo Faro e Vera Viel Reprodução

Em uma publicação no Instagram, Rodrigo Faro falou sobre as 24 viradas de ano ao lado da esposa Vera Viel. Na publicação, o apresentador relembrou o primeiro jantar do casal, em uma rede de fast food.

"Quantas batalhas,quantas conquistas...Tava lembrando a primeira vez que te levei pra jantar no Habib’s com meu Corsa 1995...Era o que dava pra pagar...Fomos num dia que tinha promoção onde comprava uma esfiha e levava duas...E sempre fomos assim: unidos como se fossemos um só", escreveu.