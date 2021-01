Neymar posa com Flávio Bolsonaro ao tirar molde dos pés para calçada da fama do Maracanã Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 08:29 | Atualizado 03/01/2021 08:31

Rio - Mesmo após o fim do período de festas de Réveillon, Neymar continua gerando polêmicas nas redes sociais. Agora foi a vez do jogador do PSG bloquear todos os comentários de sua conta no Instagram após publicar uma foto ao lado do Senador Flávio Bolsonaro.



Flávio Bolsonaro é filho do atual presidente da República e investigado por envolvimento em um esquema criminoso popularmente conhecido como “rachadinhas”.



Neymar encontrou o senador ao gravar a marca dos pés, que será utilizada para que o jogador integre a calçada de homenagens do Maracanã ao lado de outros jogadores que fizeram história.