Matheus Mazzafera

03/01/2021

O apresentador e YouTuber Matheus Mazzafera passou por uma experiência traumatizante no último sábado (2). Uma pessoa tentou arrombar a porta do quarto do hotel em que ele está hospedado, no Rio de Janeiro. Ele compartilhou tudo o que aconteceu nos stories da sua conta no Instagram.