Em entrevista ao "Altas Horas", a vencedora do "BBB18", Gleici Damasceno, revelou que precisou pedir dinheiro emprestado para ir à seletiva do programa.

"Jaicelene, o nome dela [da amiga]. Eu disse: 'Jaice, mas não tenho um centavo'. E [a seletiva] era em um estado vizinho. Ela falou assim: 'Tenho R$ 60 reais aqui'. Era o dinheiro que ela tinha, e me deu esse dinheiro. Consegui comprar a passagem de ida, não tinha como voltar, mas fui mesmo assim, sozinha. Quando voltei, fiquei com isso no coração: eu vou entrar. Quando vi, estava lá dentro", explicou.