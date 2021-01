Mayra Cardi Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 16:12 | Atualizado 03/01/2021 16:13

Mayra Cardi se pronunciou ao saber da decisão da Justiça de proibir Pétala de citar o nome do ex, Marcos Araújo. De acordo com a decisão judicial, se a jovem falar do empresário, dono da Audiomix, terá que pagar uma multa diária de R$ 5 mil. No Instagram, Mayra se revoltou com o caso.

"No dia que eu resolve me recolher, o universo me chama de alguma forma. Entendi a minha missão com o mundo. Hoje o que a gente tem mais difícil é encontrar ajuda de verdade. Vi um vídeo agora da Pétala que ela diz que vai ser obrigada a se calar. Além de ter apanhado e revivido um relacionamento abusivo, aonde ela foi estuprada, apanhou e foi manipulada, ela não pode falar. Tem que se calar e fingir que não aconteceu", desabafou.



Publicidade

"Vocês nos calam depois da palhaçada toda que vocês fizeram. Calam a mulher com dinheiro, falando que a gente não pode contar o que viveu... Para que? Para que a gente continue vivendo relacionamentos abusivos aonde mulheres apanham, são estupradas, manipuladas psicologicamente... Por mais mulheres como a Pétala".



Por fim, Mayra disse que a jovem só queria um pedido de desculpas. "É a única forma da gente parar com isso e fazer com que as nossas filhas, nossas netas não sofram a mesma coisa. Temos que fazer esses babacas como o Marcos passarem vergonha em rede social. Manda lá em casa essa intimação para ver se eu vou parar de falar de você ou se eu vou pagar a sua multa. Ridículo! A punição coisa que a Pétala queria era desculpa."