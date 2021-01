Fátima Bernardes Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 18:53 | Atualizado 03/01/2021 18:57

Prestes a voltar a apresentar o "Encontro", Fátima Bernardes fez uma publicação se despedindo das férias.

"Chegou a hora de voltar! Muita coisa aconteceu em um mês. Nem sempre o céu esteve azul, mas em todos os dias recebi de perto o carinho dos meus amores, da minha equipe, de amigos; a atenção do meu médico; e, de longe, a energia de todos vocês que me acompanham por aqui. Obrigada do fundo do meu coração. Vamos juntos fazer um 2021 melhor, mais leve! Te espero amanhã, às 10:45, no Encontro", escreveu.