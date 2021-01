Mel Maia é carregada por amigos em Cabo Frio Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 08:46 | Atualizado 04/01/2021 08:55

Rio - Mel Maia passou o Réveillon e os primeiros dias de 2021 em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A atriz de 16 anos postou no Instagram uma foto em que aparece de maiô, exibindo a marquinha de sol, e cercada de amigos. "Tive que postar aqui (risos). Feliz 2021", escreveu Mel na legenda da imagem.

Recentemente, o jogador de futebol Jean Lucas, de 22 anos, que já atuou no Flamengo e atualmente está no Lyon, da França, postou uma foto em que aparece abraçado com Mel. "Minha gata", escreveu o atleta. Depois da imagem, começaram a surgir especulações sobre um possível namoro entre os dois. Muitas pessoas, no entanto, se mostraram indignadas já que Mel tem apenas 16 anos e Jean Lucas já é maior de idade.