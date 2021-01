Talita Younan mostra barrigão de gravidez Reprodução Internet

Publicado 04/01/2021 13:14 | Atualizado 04/01/2021 13:21

Rio - Talita Younan, de 28 anos, conhecida por seu papel em "Malhação", mostrou no Instagram seu barrigão de gravidez. Talita está esperando sua primeira filha, que vai se chamar Isabel. A bebê é fruto do casamento com o diretor João Gomez, de 40, que é filho da atriz Regina Duarte. Talita está no nono mês de gestação.

"Registrando as últimas semanas de gestação, está acabando essa barriga", disse Talita, que apareceu dançando a música "Combatchy", de Anitta com Lexa, Luísa Sonza e Mc Rebecca.

Antes de Talita, João Gomez foi casado com Regiane Alves, com quem tem dois filhos.