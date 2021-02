Maria Gladys Reprodução

Por iG

Publicado 03/02/2021 16:32

Maria Gladys viveu o sonho de muitas mães e avós por aí: namorar Roberto Carlos . A atriz, que ficou famosa por atuar em novelas como "Hilda Furacão" e "Vale Tudo", viveu um romance com o Rei antes de ele estourar no Brasil inteiro. Em uma entrevista ao programa de Geraldo Luís, na RecordTV, ela contou que terminou com o cantor antes da fama e ainda levou uma bronca da mãe por fazer isso.



"Minha mãe até me disse depois: 'Tá vendo? Você esnobou e agora ele está famoso", contou. A atriz não guarda rancores do ex e ainda fez um convite para o Rei. "Ei, vamos sair! Quero ir na Urca, almoçar e beber uísque. Roberto, não me esquece, não", pediu.



Além do relacionamento com Roberto Carlos, Maria Gladys também teve uma amizade com Tim Maia. Ela contou que recebeu ajuda do cantor quando estava com problemas financeiros. "Quando eu estava 'dura', ligava para o Tim. Ele me ajudava a fazer a feira", disse.



A entrevista completa de Maria Gladys vai ao ar na noite desta quarta-feira (3) às 22h45 no "A Noite É Nossa", apresentado por Geraldo Luís.