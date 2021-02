Por O Dia

Rio - Brasil e África estão profundamente conectados musicalmente. E é nesse clima de intercâmbio musical que surge a parceria inédita entre a banda Abayomy e o ícone da música nigeriana, Orlando Julius.

Com o nome de ADARÁ, a faixa significa uma prece de boas vibrações. Composta originalmente por Orlando Julius em 1984, ADARÁ é uma releitura da banda Abayomy, também responsável pela direção musical do projeto, com adaptações na letra em português para a mensagem ser compreendida no Brasil.Vale destacar ainda a presença da dançarina Latoya Ekemode, que também assina a direção artística do projeto, cuja participação no coro feminino invoca as ancestralidades e os orixás para somar força na luta pela liberdade feminina e igualdade de gênero.