Mari Gonzalez Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 17:07 | Atualizado 03/02/2021 17:42

Rio - A ex-participante do "Big Brother Brasil", Mari Gonzalez usou as redes sociais para opinar sobre os acontecimentos da última semana no reality. A influenciadora revelou que está chocada com o "cancelamento" e disse que é necessário "ter a chance de aprender e evoluir" com os erros.



"Eu estou cada vez mais chocada com o que está rolando no BBB. Essa pauta do cancelamento já vem acontecendo e agora a gente está vendo todos os dias. Não dá para fechar os olhos para isso. Quando a gente comete um erro, a gente tem que ter a chance de aprender e evoluir com isso. Não ficar sendo massacrado", disse em um vídeo publicado no Instagram.