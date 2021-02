Por iG

Publicado 03/02/2021 17:57 | Atualizado 03/02/2021 17:58

A MÃE DO BIL REZANDO PRA ELE SE AFASTAR DA KAROL MANOKKKKKKJ pic.twitter.com/iY2MKHvJRD — bia. (@stzrshipz) February 3, 2021

Mãe do brother Arcrebiano escreveu em story do Instagram uma oração para filho se manter longe de pessoas negativas.Como nos últimos dias Karol Conká vem se aproximando do rapaz, inclusive com segundas intenções, internautas suspeitas que a indireta seja para a cantora.