Publicado 03/02/2021 19:52

Rio - O rapper Lil Uzi Vert implantou um diamante rosa na testa. A joia, que custou US$ 24 milhões, cerca de 128,6 milhões de reais, foi exibida por ele em um vídeo publicado nas redes sociais. O valor do brilhante foi estimado pelo site "Consequence Of Soud".



No mês passado, Lil Uzi comentou que estava pagando por uma peça lapidada há um tempo. "Há anos venho pagando por um diamante rosa natural de Elliot. Esta pedra custou tanto que estou pagando por ela desde 2017. Foi a primeira vez que vi um diamante rosa natural de verdade. Estou com muitos milhões na minha cara", escreveu no Twitter. No vídeo em que aparece com o diamante na testa, ele escreveu na legenda: "Beleza é dor".