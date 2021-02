Andressa Suita Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 20:25 | Atualizado 03/02/2021 20:26

Andressa Suita foi a convidada do primeiro episódio do novo programa de Sabrina Sato no YouTube. Na entrevista, a influencer falou sobre o relacionamento com Gusttavo Lima.

fotogaleria

Publicidade

Os dois anunciaram a separação em outubro de 2020, mas, em janeiro, o até então ex-casal foi visto juntos em uma passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na conversa, Andressa falou sobre o quanto amadureceu após o divórcio.

"Foi tão necessário, eu amadureci tanto como mulher. E antes eu colocava uma dependência da minha felicidade no meu marido, o Gusttavo. E hoje vejo que tenho colocar uma felicidade em mim para os meus filhos serem felizes. Acho que Deus prepara tudo e eu não acho que meu casamento ter chegado ao fim naquele momento foi ruim, foi muito bom", disse ela.



Publicidade

Dona Kika, mãe de Sabrina, perguntou se ela e Gusttavo tinham reatado, ao que Andressa respondeu: "Não vou mais rotular meu relacionamento. Vai ser no tempo de Deus. Dona Kika, depois de conto em off. Sou a favor da família, mas os dois têm que estar felizes. Mas esse tempo foi legal, importante para eu me reencontrar, buscar minha autoestima e saber que eu sou dona de mim e não depositar minha felicidade no outro. Quando tudo isso aconteceu, até falei para o Gusttavo 'muito obrigada'. Eu não me anulei por conta dele, ele nunca me cobrou isso, fui ei comigo mesma".

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lE5wh9w4I1Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>