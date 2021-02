Por O Dia

Publicado 04/02/2021 10:41

Rio - Zeca Pagodinho completa, nesta quinta-feira, 62 anos e a Universal Music lança nas plataformas digitais vídeos oficiais inéditos de um espetáculo feito em 1999, no palco do Canecão, no Rio de Janeiro. Estes vídeos começam a ser divulgados no canal do Zeca, com 'Verdade'.

fotogaleria

A apresentação resultou no primeiro disco ao vivo do sambista, "Zeca Pagodinho Ao Vivo", que vendeu mais de 1 milhão de cópias na época de seu lançamento. Com este álbum, Zeca ganhou seu primeiro GRAMMY, na categoria "Melhor Disco de Samba e Pagode".No repertório de "Zeca Pagodinho Ao Vivo" estão vários sucessos do artista, como "Vivo isolado no mundo", "Seu balancê", "Verdade", além de interpretações pouco exploradas como as dos sambas "Feirinha da Pavuna", de Jovelina Pérola Negra, e "Sem essa de malandro agulha", de Aldir Blanc e Jayme Vignoli.Contando com uma discografia de mais de 20 álbuns, Zeca Pagodinho é uma lenda viva do samba. O cantor e compositor carioca começou sua carreira nas rodas de samba do subúrbio do Rio de Janeiro. Tendo conquistado com seus trabalhos inúmeros certificados de Ouro e Platina, o cantor ainda teve composições gravadas por Beth Carvalho, Alcione, Jorge Aragão e muitos outros. Zeca também foi homenageado por Aldir Blanc e Moacyr Luz com o samba “Anjo da velha guarda”.O mais célebre morador de Xerém, Zeca está em isolamento social em sua casa, no bairro de Duque de Caxias, e vai passar o aniversário sem festa, como esta fase sugere.