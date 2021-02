Giulia Be BERNIE WALBENNY / DIVULGAÇÃO

Por Nathalia Duarte e Isabelle Rosa

Publicado 07/02/2021 07:00

Após estourar nacionalmente com o EP “solta”, Giulia Be, de 21 anos, lançou a versão deluxe do projeto como uma maneira brindar o sucesso do primeiro trabalho que a colocou no topo das paradas de sucesso. “É como um presente para os meus fãs”, define a cantora.



“O EP Solta foi muito importante para mim, foi um projeto que transformou minha vida em muitas maneiras e os beers (apelido carinhoso que dou aos meus fãs) estiveram do meu lado em todo esse processo. Eu quis retribuir de alguma forma esse carinho imenso e constante que eles me dão e acho que o deluxe é meio isso, uma forma de retribuir todo esse amor que eu estou recebendo. Além disso, eu também tinha algumas canções guardadas há tempos, algumas que fiz também recentemente, e o deluxe me deu a chance de divulgá-las ao público”, completa.



Lançado em maio, o EP conta com seis faixas. Já a versão deluxe, de dezembro, trouxe as originais e mais sete novidades ao público. Falando de amor, relacionamentos e vida, a identificação foi imediata. Com isso, em apenas dois anos de carreira, Giulia Be já é a quinta cantora com mais de 400 milhões de ouvintes mensais.



Além de cantar, Giulia também compõe os próprios sucessos. Para ela, o processo de compor surge de situações cotidianas, e é exatamente essa a chave para a identificação do público com as letras.



“Tudo começa assim: vivendo ou escutando algo. Eu acho super importante trazer a verdade para minha música e é o que eu amo fazer. Acho que aproxima as pessoas, traz mais verdade, principalmente porque elas se reconhecem na letra e isso é muito bacana. O resto vem naturalmente, tanto a letra quanto o som”.



Se soltando

Sucesso absoluto nas rádios do país, “Menina Solta” ganhou diamante duplo. E, assim como o sucesso, essa carioca de 21 anos, aos poucos, vem se descobrindo e também se soltando. “Acho que essa menina está se soltando, sim. O ano passado foi cheio de transformações, crescimento profissional e pessoal, então acho que se antes eu ainda não era 100% essa ‘menina solta’, agora eu sou de fato”, explica Giulia que, apesar da alma livre, também tem as suas fragilidades.



“Acho que todo mundo tem, né? É algo natural. Eu tento sempre focar em coisas positivas. Ainda mais na internet. Meu maior foco é sempre dar mais atenção para tudo que vibra positivamente, sejam elogios ou críticas construtivas, o que está ali para agregar sempre é bem vindo”, explica.



Planos

Se 2020 foi tão surpreendente para a cantora, 2021 promete ser ainda mais. “Ainda não posso revelar muita coisa! No momento, estou fazendo algumas viagens de trabalho para alinhar projetos e tenho certeza que vocês amarão. 2021 terá bastante novidade!”, garante.