Caio Afiuna Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:26 | Atualizado 04/02/2021 18:27

Caio, do "BBB 21" aproveitou que Pocah descolorindo os pelos do seu corpo e pediu para a sister fazer o mesmo com sua barba. Depois disso, saiu exibindo o novo look para os outros moradores da casa, que se surpreenderam.