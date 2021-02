Sidney Sampaio e Key no clipe de 'Decisão' Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 15:04 | Atualizado 05/02/2021 15:56

A cantora e atriz Jennifer Setti, a Jey, lançou, nesta sexta-feira, o primeiro single do ano, intitulado 'Decisão'.

Com a participação do ator Sidney Sampaio no videoclipe, os artistas interpretam cenas fortes de agressão física e controle emocional, que tem como intuito alertar as mulheres que passam por relacionamentos abusivos.

"Gravar esse clipe foi uma imensa realização, dar voz às mulheres sempre me dá muito prazer. O Sidney é um amigo e ator que eu admiro muito e a entrega dele para um personagem que requer tanto cuidado, principalmente pela carga de dramaticidade que esse tema tão sério exige, foi incrível. Espero que as pessoas gostem do resultado", comenta Jey.